البورصات الأوروبية تتحول للتراجع بنهاية التعاملات

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:28 م
بوابة الفجر
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تحولت البورصات الأوروبية للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، بعد إعلان الفيدرالي الأمريكي تغيير جذري في السياسة النقدية.

وأعلن رئيس الفيدرالي جيروم باول أن المركزي الأمريكي سيتبنى استراتجية جديدة بشأن التضخم تسمح له بالتسارع أعلى المستهدف بشكل معتدل في سبيل دعم سوق العمل والاقتصاد الأوسع.

وأضاف باول أن اقتصاد الولايات المتحدة سوف تعافى بشكل متقطع، مشيراً إلى أن التعافي الكامل للوظائف قد يستغرق بضع سنوات.

وفي بيانات اقتصادية، تسارع نمو المعروض النقدي في منطقة اليورو بأكثر من التوقعات.

وعند الختام، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.6 بالمائة مسجلاً 370.7 نقطة، كما انخفض المؤشر البريطاني "فوتسي" بأكثر من 0.7 بالمائة إلى 5999.9 نقطة.

وشهد المؤشر الألماني "داكس" هبوطاً بنسبة 0.7 بالمائة مسجلاً 13096.3 نقطة، في حين تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 0.6 بالمائة إلى 5015.9 نقطة.

وبحلول الساعة 4:15 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل العملة الأمريكية عند مستوى 1.1831 دولار.

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