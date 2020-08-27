صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:00 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
علي خلاف
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دخل مسؤولو أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز، في مفاوضات قوية مع وكيل أعمال المغربي أيوب الكعبي لاعب هيبي فورتشن الصيني، لضمه خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.

مفاوضات الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم الكعبي 

وكان أيوب الكعبي قد فسخ عقده منذ أيام، مع فريقه الصيني،  حيث أجرى مسئولي الزمالك اتصالات مع وكيل اللاعب خلال الأيام الماضية من أجل استطلاع رأيه في الانضمام للقلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي.

من جانبه دخل مسؤولو النادي الأهلي، في مفاوضات جادة مع أيوب الكعبي وينتظر رد اللاعب علي المفاوضات والعرض المقدم لوكيله.
 
وفي سياق متصل أبدى المهاجم المغربى أيوب الكعبى موافقة مبدئية على الانتقال لصفوف فريق بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشف مصدر مطلع بنادى بيراميدز عن تواصل الإدارة مع الدولي المغربي الذى أصبح حرًا للتعاقد معه وتدعيم خط هجوم الفريق السماوى فى الموسم الجديد.



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