عاجل.. الرئاسة: طرح السيارات المجهزة بالغاز الطبيعي بتسهيلات للشراء

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تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددًا من نماذج السيارات الحديثة التي تم تجهيزها للعمل بالغاز، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وقال متحدث الرئاسة، إن السيارات المجهزة بالغاز الطبيعي ستطرح بالسوق المحلية بتسهيلات للشراء.

