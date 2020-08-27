شركة عالمية تضغط على ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

مازل الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يحسم وجهته بشكل كبير، وسط صراع كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي،بعد أن قرر الرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن هناك أتجاه نحو النجم الأرجنتيني، في الذهاب نحو البريمرليج من بوابة مانشستر سيتي، للمشاركة تحت قيادة بيب غوارديولا.









ويري جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، أن لا يوجد هل في الوقت الحالي، سوي بيع ميسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حتي لا يرحل بشكل مجاني عن الكامب نو في يناير المقبل.









وأكدت شبكة ’’ديفنسا سنترال’’ بأن شركة أديداس تضغط على فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع ميسي حيث ترى بأن وصوله للملكي سوف ينعش خزائنه التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب أزمة كورونا.









من جهته قد يرفض النجم الأرجنتيني كافة العروض المقدمة من نادي ريال مدريد، مستقبلًا، بسبب حبة الشديد لجماهير كتالونيا.









يذكر أن ريال مدريد قد قرر عدم القيام بأي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتأجيل العمليات التعاقدية حتي الموسم المقبل، وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية التي يعيشها النادي بسبب تفشي فيروس كورونا.



