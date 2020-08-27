شركة عالمية تضغط على ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:01 م
بوابة الفجر
محمود صبري
Advertisements
مازل الأرجنتيني ليونيل ميسي لم يحسم وجهته بشكل كبير، وسط صراع كبير من أندية مانشستر سيتي الإنجليزي، باريس سان جيرمان الفرنسي، إنتر ميلان الإيطالي،بعد أن قرر الرحيل عن برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الجاري.


وكانت تقارير صحفية قد أكدت أن هناك أتجاه نحو النجم الأرجنتيني، في الذهاب نحو البريمرليج من بوابة مانشستر سيتي، للمشاركة تحت قيادة بيب غوارديولا.


ويري جوزيب ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني، أن لا يوجد هل في الوقت الحالي، سوي بيع ميسي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، حتي لا يرحل بشكل مجاني عن الكامب نو في يناير المقبل.


وأكدت شبكة ’’ديفنسا سنترال’’ بأن شركة أديداس تضغط على فلورنتينو بيريز من أجل التعاقد مع ميسي حيث ترى بأن وصوله للملكي سوف ينعش خزائنه التي تكبدت خسائر كبيرة بسبب أزمة كورونا.


من جهته قد يرفض النجم الأرجنتيني كافة العروض المقدمة من نادي ريال مدريد، مستقبلًا، بسبب حبة الشديد لجماهير كتالونيا.


يذكر أن ريال مدريد قد قرر عدم القيام بأي صفقات خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وتأجيل العمليات التعاقدية حتي الموسم المقبل، وذلك بسبب الأزمة الإقتصادية التي يعيشها النادي بسبب تفشي فيروس كورونا.

أخبار تهمك

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

شركة عالمية تضغط على ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

منذ 33 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 11 ساعة

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ 34 دقيقة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ حوالي 4 ساعات

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين و 33 دقيقة

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 8 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

07:00 م

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

04:00 م

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

06:26 م

ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى