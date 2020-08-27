إلغاء مباراتين في تصفيات الدوري الأوروبي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:58 م
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم
الاتحاد الاوروبي لكرة القدم
وكالات
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أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عن إلغاء مباراتين بالجولة الأولى من التصفيات المؤهلة لليوروباليج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وألغيت أولاً مواجهة مكابي حيفا، وزيلجيزنيكار بعد اكتشاف الفريق البلقاني لحالات إصابة بين صفوفه فور وصوله لدولة الكيان الصهيوني، وبعد التأكد من حالات الإصابة عادت بعثة الفريق البوسني لبلاده.

وبعد ذلك تقرر إلغاء مواجهة نوم كاليو ومورا بعد ظهور حالة إصابة واحدة على الأقل في صفوف كل فريق.

ولم يقرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" موعدا جديدا لهاتين المباراتين بعد.

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