محمود أبو رجيلة يتحدث لـ«الفجر الرياضي»: الزمالك فارق عن الأهلي ومصطفى محمد هو جمال عبد الحميد الجديد

- أهلي كانوا بينيموني على السرير عشان ارتاح قبل ماتش الأهلي وأخواتي على الأرض

- مرتضى منصور أحدث طفرة في الاعبين والمدربين داخل نادي الزمالك

- هناك فارق كبير في المتسوى بين الزمالك والأهلي

- حراس الزمالك مفيش زيهم في الشرق الأوسط

- الزمالك سيعبر الرجاء البيضاوي المغربي في هذه الحالة فقط

- زيارة وليد سليمان لمحمد عبدالشافي تشفع له

- هذا سر ابتعادي عن قناة الزمالك





يعد محمود أبو رجيله علامة بارزة في تاريخ نادي الزمالك، كونه لاعب رائع ومدرب جلب العديد من البطولات لقلعة ميت عقبة، فمن منا لا يتذكر أول بطولة دوري أبطال أفريقيا، في تاريخ الفارس الأبيض موسم 1984 وكان حينها مديرا فنيا للفريق الكروي الأول، حيث حقق لقب بطولة الدوري المصري الممتاز، في نفس السنة.









فترة تواجد محمود أبو رجيله في نادي الزمالك كلاعب كانت في ما بين 1959–1966، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع مدرسة الفن والهندسة في موسم 1990–1991، قبل أن يعود في ولاية ثانية موسم 1999 وموسم 2000.









بطولات أبو رجيلة الذهبية مع الفارس الأبيض، لا يمكن أن تنساها جماهير القلعة البيضاء، فبعد بطولة دوري أبطال أفريقيا والدوري المصري في موسم 1984، حقق لقب كأس مصر مرتين أعوام 1977 – 1999.









«الفجر الرياضي» أجرى حوارًا مع محمود أبو رجيلة نجم الزمالك التاريخي، حول آراؤه في مستوى الفريق الكروي الأول، مع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، والعديد مع الأمور الهامة المتعلقة بالفارس الأبيض.









وإليكم نص الحوار:-





كيف ترى المنافسة بين الأهلي والزمالك في السنوات الأخيرة، خاصةً بعد فوز الأبيض بالقمة 120 ؟

المنافسة بين الأهلي والزمالك على مدار التاريخ عالمية، حتى وإن كان الفارق في النقاط بين الفريقين بجدول الدوري المصري كبير، فمباراة القمة لها طابعها الخاصة، أتذكر أهلي وقت مباريات القمة كانوا يجعلونني أنام على "السرير" وإخوتي على الأرض كي آخذ قسط كافي من الراحة لتلك المباراة.









كيف رأيت مباراة القمة 120 الأخيرة وفوز الزمالك بثلاثية ؟

فرق كبير جدا بين الزمالك والأهلي، لأن الزمالك يمتلك لاعبين صغار في السن ملتزمين بتكتيك المدرب، يعلمون تماما متى ينبغي عليهم الدفاع والارتداد من الدفاع للهجوم، وعلى الجانب الآخر النادي الأهلي لم يقدم المستوى المطلوب، وبشكل عام الزمالك أفضل.









ماذا عن رأيكم في تجربة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون بإعطاء فرص حقيقة لعدد كبير من ناشئي الزمالك ؟

في الحقيقة أنا أشعر بالحزن من كارتيرون منذ مباراة نادي مصر في الدوري المصري، لأنه بدأ المباراة بعدد كبير من الناشئين وكان عليه أن يبدأ بالتشكيل الأساسي للفريق ومن ثم في الشوط الثاني يدفع بعناصر الناشئين، وبشكل عام الجيد من واقع خبرتي أن يدفع بـ9 لاعبين كبار ولاعبين فقط من الناشئين، وإذا ساعدتك نتيجة المباراة عليه أن يدفع بالمزيد.









من مِن لاعبي الزمالك الناشئين لقت نظركم في الفترة الأخيرة ؟

أسامة فيصل سيصبح له شأن كبير في المستقبل، وكذلك أحمد عيد الظهير الأيمن، وأريد أن أوجه رسالة خاصة لمسؤولي الأندية بهذا الصدد.





" إذا ما أراد مسؤولي الأندية نجاح فريق كرة القدم الأول، عليهم أن يهتموا جيدا بقطاع الناشئين، وخاصة الفرقتين أسفل الفريق الأول"، فكنت أنفذ هذا وقت عملي في الزمالك وأحمد رمزى وحمادة عبد اللطيف وجمال عبد الحميد خير دليل على هذا.









هل ترى أن الزمالك يحتاج لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ؟

لا أستطيع إجابتك على هذا السؤال، هذا شأن المدرب فأنا لا أحضر التمرين، ولكن بشكل عام الزمالك يمتلك مجموعة من أقوى الاعبين في أفريقيا، ولاسيما حراسة المرمى هناك أربعة حراس من أفضل الحراس في الشرق الأوسط.









كيف ترى مباراة الزمالك والرجاء في دوري أبطال أفريقيا ؟

مباراة الزمالك والمقاولون العرب المقبلة بالدوري المصري، ستظهر ملامح مستوى الزمالك أمام الرجاء، فإذا كان مستوى الزمالك الفني أعلى من مباراة الأهلي، أتوقع وقتها أن يحصد الفريق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ماذا عن وجهة نظركم في لقطة محمد عبدالشافي ووليد سليمان وكيف ترى رفض مجلس إدارة الزمالك اعتذار لاعب الأهلي ؟





أرى يوميا التحامات لا حصر لها في كرة القدم، وزيارة وليد سليمان لمحمد عبدالشافي في المستشفى تشفع له، حتى وإن كان هناك تعمد إيذاء فالزيارة تجعلنا نسامح لاعب الأهلي.





كيف ترى أداء مصطفى محمد مع الزمالك وما عن نصيحتكم له ؟

مصطفى محمد يمكنه أن يصبح جمال عبد الحميد الثاني في الزمالك أو عماد متعب في مصر، وعليه أن يلتزم أكثر في مبارياته فمركز مصطفى محمد يتطلب أن يصبح كالأسد، ونصيحتي له أن يطور من أداؤه في الفترة المقبلة، وألا ينخدع بمظاهر الحياة كالسيارات وغيرها عليه أن يركز في الملعب فقط وسيصبح له شأن عظيم في هذا المركز مستقبلا.





ما تعليقكم على مقولة «بن النادي» وما الفرق بينها وبين الاحتراف ؟

الاحتراف لا يوجد فيه «بن النادي» طالما النادي قد قام بالتوقيع مع لاعب معين لمدة ثلاثة مواسم، فهوا يخلص في هذه المدة فقط، فهوا يستفاد ماديا والنادي أيضا، ولكن ناشئ الزمالك الذي تربى داخل النادي يختلف فهوا يدافع عن الكيان مثلما يدافع الجندي على أرضه.









أين أنتم من قناة نادي الزمالك فالجماهير تتشوق لرؤيتكم ؟

ظهوري أصبح قليلا، بسبب الأزمة الصحية التي أمر بها، لم أكن أصبح قادرا على الحركة بشكل طبيعي والذهاب إلى مدينة الإنتاج الإعلامي، ولكن أنا زملكاوي حتى النخاع.





ماذا عن رأيكم في مستوى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك في ظل تولى مرتضى منصور رئاسة القلعة البيضاء ؟

مرتضى منصور حضر ناديه بشكل جيد، من خلال استقطاب أفضل اللاعبين والمدربين، فالفريق منذ سنوات يملك قائمة قوية أغلبها من اللاعبين السوبر، وهذا ألقى بظلاله على المستوى الجيد الفريق حاليا.



