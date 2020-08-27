استشاري نفسي يوضح الطريقة المثالية لتربية الأطفال.."ويحذر الجد والجدة" (فيديو)

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي إن التربية لابد أن تبدأ من بداية استيعاب الطفل وتعليمه الخطأ والصواب وبناء شخصية الطفل تتم عن طريق التعلم والتقليد.

وأضاف فرويز خلال حواره ببرنامج "3 ستات"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الخميس أنه لابد من الاتفاق على أمر واحد لبناء شخصية سليمة وهو الابتعاد عن التدليل المفرط والتشدد المبالغ فيه.

وتابع أن الجد والجدة من أسباب التدليل الزائد ولابد أن يقول الأباء لأطفالهم كلمة لا وعدم تلبية كل الطلبات حتى يتعود الطفل على ذلك.

وفي وقت سابق، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، علي حكم أول درجة والمتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية للطفل لغير الحاضن.

أختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65 ق. عليا، حمادة محمود ابراهيم وآخرين.

وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.

وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التى حملت رقم 54378 لسنة71ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال، كما طالبت بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.

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