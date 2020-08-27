بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:10 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانه دينا فؤاد، تريند موقع تبادل التدوينات القصيرة "تويتر"، وذلك بعد انتشار فيديو لها أثناء التحضير لمشدها في مسلسل "جمال الحريم".

مسلسل "جمال الحريم" من إنتاج سينيرجي ومنال الصيفي، تأليف سوسن عامر،، ويشارك في بطولته كلًا من نور اللبنانية وخالد سليم.

في سياق منفصل، شاركت دينا فؤاد في المارثون الماضي بمسلسل:الإختيار" من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، أحمد وفيق، وعدد من ضيوف الشرف ومن تأليف باهر دويدار، ومن أخراج بيتر ميمى.

وتدور قصته حول أحمد صابر المنسي الذي استشهد جراء عملية ارهابية في مدينة رفح، ويعد المنسي أحد أبطال الجيش المصري الذي تصدى للعديد من العمليات الأرهابية خلال السنوات الماضية.
بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"
بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"
بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"
بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"
بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"
بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"
بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"
بعد ظهورها بملامح مدمن مخدرات.. دينا فؤاد تريند "تويتر"

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مسلسل جمال الحريم دنيا فؤاد الفنانة دينا فؤاد

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