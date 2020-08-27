السيسي يشدد على استمرار جاهزية الدولة لمواجهة كورونا

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستمرار جاهزية الدولة للتعامل مع أية مراحل مستقبلية من فيروس كورونا.



وتناول الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الجوار.



واستعرض الاجتماع كافة جوانب تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية.



ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديدة مع الأشقاء الأفارقة.

