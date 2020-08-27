بعد غضب المستحقين.. محافظ قنا يناقش بنود كراسة شروط حجز الأراضي السكنية بمدينة الامل بنجع حمادي



قال الدكتور محمد عبدالفتاح رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان ورئيس اللجنة الوطنية للوائح الصحية الدولية، إن مصر كانت من أوائل الدول التي اتخذت إجراءات شهد بها العالم كله لمواجهة فيروس كورونا المستجد وأشادت بها المنظمات الدولية، وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية.



وأضاف "عبدالفتاح"، خلال حواره مع برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان أمرت بتشكيل لجنة في اليوم التالي للإعلان عن الجائحة في الصين، حيث جرى تدشين خطة قومية للاستعداد والتصدي والاستجابة لجائحة كورونا التي كانت محتملة، ولذلك كانت مصر مستعدة لأول إصابة في 13 فبراير.



وتابع رئيس الإدارة المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة والسكان، أنه نتيجة للإجراءات الاحترازية التي طبقتها مصر استطاعت احتواء المرحلة التي شهدت أعلى إصابات بفيروس كورونا، وأصبحت من الدول المتقدمة التي أعلنت السيطرة على الوباء حتى وصلت إلى 89 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى الأمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



عقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا اجتماعا موسعا حضره حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبي سكرتيرعام المحافظة والعديد من القيادات التنفيذية وممثلى 30 جمعية إسكان تعاوني وذلك لمناقشة بنود كراسة شروط حجز الاراضى السكنية بمدينة الامل بنجع حمادي.واوضح محافظ قنا انه تم مناقشة (الاشتراطات العامة - شروط الحجز - أسلوب وخطوات الحجز - المعاملة المالية واسلوب السداد - الاشتراطات البنائية - استمارة الحجز) لافتا إلى أن شراء كراسة الشروط متاح حتى 24 أكتوبر المقبل.الجدير بالذكران المدينة مقامة على مساحة 1539 فدان وقد تم الانتهاء من إعداد المخطط التفصيلي لها والذي تم تقسيم المدينة فيه إلى اربعة مجمعات تضم 14 الف قطعة سكنية بمساحة 240م2 للقطعة ومن المتوقع أن يصل عدد سكانها إلى 250 ألف نسمة.