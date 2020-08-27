بهذه الكلمات.. محمد عبد الرحمن يشكر كل من هنأه بعيد ميلاده

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حرص الفنان محمد عبد الرحمن، على شكر كل من هنأه بمناسبة عيد ميلاده، وذلك من خلال موقع تداول الصور والفيديوهات "إنستجرام".





ونشر محمد عبد الرحمن عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام صورة له مع التورتة، وعلق قائلاً: "بشكر كل الناس علي الحب الكبير والتهانى في عيد ميلادي ..الحمد الله على نعمة حب الناس وربنا يديمها علينا نعمة وشكرا على التورتة الجميلة".





وكان آخر أعمال الفنان محمد عبد الرحمن مسلسل "جمجوم وبم بم- الشركة الألمانية لمكافحة الخوارق"، الذى يعرض حاليًا على إحدى المنصات الرقمية العربية، وهو من نوعية أعمال الـ15 حلقة، وهو تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيرى، وبطولة محمد عبد الرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل، محمد محمود وعدد من ضيوف الشرف مثل أحمد السعدنى، أحمد فتحى، شيماء سيف، محمد ثروت، عمرو وهبة وآخرين.