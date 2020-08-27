الخارجية الأمريكية تكشف موعد إعادة فرض العقوبات على إيران

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:58 م
بوابة الفجر
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أعلن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، اليوم الخميس، موعد إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران وذلك في منتصف ليل 20 سبتمبر المقبل.

 

وكتب بومبيو على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر اليوم الخميس: "إذا قدم أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة قرارًا في مجلس الأمن لمواصلة تخفيف العقوبات على إيران، فإن الولايات المتحدة ستعارضه".

 

وأضاف: "أنه إذا لم يتم تقديم أي قرار فستستمر العقوبات على إيران في 20 سبتمبر.. هكذا يعمل قرار مجلس الأمن رقم 2231".

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