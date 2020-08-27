عاجل.. السيسي يجتمع مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسئولين، حسبما ذكرت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل.



وتناول الاجتماع عددًا من الموضوعات في مقدمتها الربط الكهربائي مع دول الجوار.



واستعرض الاجتماع كافة جوانب تعزيز التعاون مع دول القارة الإفريقية.



ووجه الرئيس السيسي، بالاستمرار في استشراف مجالات تعاون جديدة مع الأشقاء الأفارقة.

