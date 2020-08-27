تحرير 472 محضر مخالفة وضبط 3 مصانع بدون ترخيص بالمنيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:44 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
Advertisements
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة العدوة شمال محافظة المنيا لضبط الأسواق تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا بتكثيف الحملات الرقابية وضبط الأسعار، وقد أسفرت الحملة عن ضبط، 3 مصانع بدون ترخيص وتحرير 472 مخالفة متنوعة حيث تم تحرير 15 محضر مخالفه تموينيه وصحيه و412 ازاله إدارية و35 غرامه فوريه و11 محضر إشغال طريق.

عبارة عن ضبط مصنع للجبن مدار بدون ترخيص وتم التحفظ على 5 الافى لتر لبن مجهول المصدر وبراميل ومعدات وأدوات تستخدم في المصنع، ومصنع سناكس بدون ترخيص وتم التحفظ علي 1350 كرتونه بها اكياس كراتشي معده للبيع و16 جركن زيت طعام سعة 20 لتر و55 بكره استيكر لعمل الأكياس وعدد كبير من الكراتين الفارغه و50 كيس زرة مجروشة زنة 50 كيلو ومعدات وأدوات وأكياس وبراميل مستخدمة في المصنع.
 
بالإضافة إلى ضبط مصنع منظفات بدون ترخيص وتم التحفظ على 2000 لتر كلور 1000 لتر فنيك وجراكن بها مواد كيميائية أخري و50 زجاجه صابون سائل سعه ا لتر و50 جركن صابون سائل سعة 4 لتر و25 زجاجه فنيك وعدد كبير من الزجاجات والجراكن الفارغه وميزان حساس وجراكن ومعدات وادوات تستخدم في المصنع والتعبئة.

كما تم ضبط 4 طلمبة رصيف لبيع السولار والبنزين وتم التحفظ على 4 كميات سولار تجميع بغرض البيع في السوق السوداء وتم التحفظ عليها كما تم المرور علي المحلات التجارية وتم تحرير 7 محاضر عدم حمل شهاده صحية و2 محضر عدم نظافه واشتراطات صحية.

أخبار تهمك

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ حوالي 4 ساعات

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

منذ 35 دقيقة

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

شركة عالمية تضغط على ريال مدريد للتعاقد مع ميسي

منذ 34 دقيقة

ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

منذ ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 6 دقيقة

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ حوالي 4 ساعات

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

منذ ساعة و 9 دقيقة

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعتين و 34 دقيقة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 8 ساعات

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

صراع ثلاثي ناري بين الأهلي والزمالك وبيراميدز لضم صفقة مدوية

07:00 م

6 قرارات مهمة من الحكومة بشأن زيادة أعداد اصابات فيروس كورونا

04:00 م

الأهلي يخطط لضم صفقة غير متوقعة

06:26 م

ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

06:30 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى