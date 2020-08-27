مجلة أمريكية: اكتشافات الغاز في البحر الأسود لن تنقذ الاقتصاد التركي

أكدت مجلة ناشيونال إنترست الأمريكية أن اكتشافات الغاز في البحر الأسود لن تنقذ الاقتصاد التركي .





وقالت فى تقريرها أن الرئيس رجب طيب أردوغان وصهره البيرق مخطئون إذا اعتقدوا أن اكتشاف الغاز سيكون الدواء الشافي لمشاكل تركيا الاقتصادية.





وبحسب التقرير، بلغ عجز الطاقة في الحساب الجاري لتركيا 34 مليار دولار في عام 2019، بانخفاض بنسبة 12 في المائة عن العام السابق. في حين أنهم قد يأملون في أن يملأ الغاز الطبيعي هذه الفجوة، فإن الغاز - الذي لن يجد معظمه طريقه إلى السوق في أي وقت قريب - لن يكون علاجا لجميع المشاكل الاقتصادية في تركيا".





وكان أعلن الرئيس التركي في خطاب ألقاه على مستوى البلاد أن "تركيا اكتشفت أكبر احتياطي من الغاز الطبيعي في تاريخ تركيا في البحر الأسود. قال أردوغان: " عثرت سفينة الحفر الخاصة بنا، فاتح، على 320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي في منطقة تونا -1.