السعودية تتصدر دول العالم في سرعة شبكة الجيل الخامس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
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أصدرت شركة "أوبن سيجنال" البريطانية المتخصصة في تحليل تجربة العملاء الخاصة بشبكات الجوال تقريرا أكدت فيه تصدر المملكة العربية السعودية عالميا في سرعات وتغطية الجيل الخامس.

وبحسب التقرير، تصدرت السعودية الـ3 جوانب التي غطاها وهي  سرعات الجيل الخامس، السرعات العامة لتقنيتي الجيل الرابع والخامس، بالإضافة إلى تغطية الجيل الخامس، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس"، اليوم الخميس.

وقد تجاوز متوسط سرعة تحميل الجيل الخامس في المملكة 414.2 ميجابت/ثانية، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كوريا الجنوبية) بنسبة 32 بالمائة.


وإضافة إلى ذلك تصدرت المملكة في السرعات العامة (الجيل الرابع والخامس) بمتوسط سرعة تحميل 144.5 ميجابت/ثاني، وهي سرعة تفوق المركز الثاني (كندا) بنسبة 60 بالمائة على تحديد متوسط سرعات الاتصال بالإنترنت عبر شبكة الجيل الخامس في كل دول العالم.



وأوضح التقرير، أن تغطية شبكات الجيل الخامس في المملكة هي بنسبة تغطية تجاوزت 34 بالمائة، ما يعكس انتشار وقوة تغطية الجيل الخامس على مستوى المملكة.

وأشار التقرير، إلى تجاوز سرعات الجيل الخامس في المملكة سرعات الجيل الرابع ب14 ضعف، وهي الزيادة الأعلى ضمن الدول الرائدة في نشر الجيل الخامس عالميا.

وتعد "أوبن سيجنال" من أبرز الجهات المستقلة ذات السمعة العالمية الكبيرة في مجال تحليل وتقييم شبكات الجوال، وتحظى تقاريرها باهتمام كبير في صناعة الاتصالات حول العالم.   
السعودية تتصدر دول العالم في سرعة شبكة الجيل الخامس
السعودية تتصدر دول العالم في سرعة شبكة الجيل الخامس
السعودية تتصدر دول العالم في سرعة شبكة الجيل الخامس
السعودية تتصدر دول العالم في سرعة شبكة الجيل الخامس

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