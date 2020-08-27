ميسي يلجأ إلى الفيفا من أجل الرحيل عن برشلونة

ذكرت وسائل إعلامية عالمية عن وجود تطورات جديدة يشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الذي قرر الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني في فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.





وأفاد الصحفي تانكريدي بالميري بأن ليونيل ميسي طلب من الإتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) الحصول على بطاقة مؤقتة من أجل الإنتقال إلى أي نادي في الموسم المقبل.





وأشار الصحفي تانكريدي بالميري إلى أن هذا الطلب جاء في ظل إصرار إدارة برشلونة على أن البند الموجود في عقد ميسي والذي يسمح له بفسخ عقده من طرف واحد قد انتهى يوم 10 يونيو الماضي.





وأكد الصحفي تانكريدي بالميري أن ليونيل ميسي يرى بأنه يستطيع فسخ تعاقده مع النادي الكتالوني من طرف واحد والرحيل مجانًا في الصيف الحالي، لذلك طلب البرغوث الأرجنتيني بطاقة مؤقتة من أجل الرحيل حتى يتم حسم الخلاف بشكل قانوني.











