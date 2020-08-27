البدري يظهر في الأهلي ويحضر حفل تكريم عمرو أبو المجد

نظم الجيل الذهبى للنادى الأهلي حفل تكريم لمدربهم الدكتور عمرو أبو المجد بمقر النادي بالجزيرة للاحتفال به كنوع من أنواع الوفاء.









وشهد الحفل حضور نجوم هذا الجيل من بينهم أحمد شوبير وزكريا ناصف وعلاء ميهوب وضياء السيد.









وتواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لحضور الاحتفال مع زملاء جيله بفريق ١٧ سنة بالقلعة الحمراء.









وتلقى البدري الدعوة من نجوم النادي الأهلي لحضور الاحتفالية في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة بوصفه أحد نجوم الأهلي القدامى.









ولبى البدري الدعوة وتواجد بمقر النادي وسط حفاوة بالغة بالمدير الفني لمنتخب مصر.









من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي أن يتم تكريمه على ما قدمه لهذا الجيل، موضحا أن الحفل فرصة للم الشمل واللقاء مجددا بأصدقاء الطفولة.