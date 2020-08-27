البدري يظهر في الأهلي ويحضر حفل تكريم عمرو أبو المجد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:04 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
نظم الجيل الذهبى للنادى الأهلي حفل تكريم لمدربهم الدكتور عمرو أبو المجد بمقر النادي بالجزيرة للاحتفال به كنوع من أنواع الوفاء.


وشهد الحفل حضور نجوم هذا الجيل من بينهم أحمد شوبير وزكريا ناصف وعلاء ميهوب وضياء السيد.


وتواجد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، في مقر النادي الأهلي بالجزيرة لحضور الاحتفال مع زملاء جيله بفريق ١٧ سنة بالقلعة الحمراء.


وتلقى البدري الدعوة من نجوم النادي الأهلي لحضور الاحتفالية في مقر القلعة الحمراء بالجزيرة بوصفه أحد نجوم الأهلي القدامى.


ولبى البدري الدعوة  وتواجد بمقر النادي وسط حفاوة بالغة بالمدير الفني لمنتخب مصر.


من جانبه، قال الإعلامي أحمد شوبير، إن الدكتور عمرو أبو المجد صاحب فصل وخير على هذا الجيل ومجموعة النجوم الكبار، واحتضن هؤلاء اللاعبين في سن صغيرة حتى أصبحوا نجوما ومن الطبيعي أن يتم تكريمه على ما قدمه لهذا الجيل، موضحا أن الحفل فرصة للم الشمل واللقاء مجددا بأصدقاء الطفولة.

أخبار تهمك

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 18 ساعة

موقف أزارو من المشاركة مع الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 36 دقيقة

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و 11 دقيقة

بايرن ميونخ يوضح حقيقة المفاوضات مع ميسي

منذ 41 دقيقة

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

أستاذ ميكرو بيولوجي يحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 43 دقيقة

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 11 دقيقة

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

05:01 م

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

04:26 م

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

04:01 م

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى