بايرن ميونخ يكشف حقيقة رغبته في التعاقد مع ميسي

نفى كارل هاينز رومينيجه رئيس بايرن ميونخ الألماني حقيقة الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تعاقد النادي البافاري مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني والذي بات قريبًا من الرحيل عن صفوف البلوجرانا في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.









وقال رومينيجه في تصريحات لوسائل الإعلام:"لا يمكننا الدفع للاعب بهذا الحجم، إنه ليس جزءًا من سياستنا وفلسفتنا".









وأضاف:"بصراحة، سماع أن ميسي يمكن أن يرحل عن برشلونة يجعلني حزينًا بعض الشيء، لقد كتب ميسي تاريخ هذا النادي وفي رأيي يجب أن ينهي مسيرته هناك".



