عام هجري جديد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:59 م
ارشيفية
ارشيفية
Advertisements
عام هجري جديد يحتفل المسلمون في هذه الأيام بذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وسلم.
وهجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة تحمل في طياتها تأريخ وتاريخ وحاضر.
التاريخ يتمثل في ذكرى تدوين التاريخ الهجري بهجرة الرسول الكريم.
وتاريخ لما حدث قبل وبعد الهجرة وما أشتمل عليه من دروس مُستفادة قبل وأثناء الهجرة.
إبتداء من أمر الله عزوجل للنبي بالهجرة من مكة إلى المدينة بعد إشتداد إيذاء قريش للمسلمين وتنفيذ الرسول الكريم الأمر محتسباً لوجه الله ومخالفة لنفسه التي كانت تهوى عدم ترك مكة وهي بلده ومولده وشبابه وتركها وهي أحب بلاد الله إلى قلبه.

ومروراً بحب وتضحية أبي بكر الصديق لدين الله وذهابه مع الرسول بالرغم من معرفته لمخاطر الرحلة ومطاردة قريش لهما, وترك وراءه ماله وأهله في سبيل الله.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل وجدنا شجاعة غلام والمتمثل في نوم سيدنا علي بن أبي طالب مكان النبي صلى الله عليه وسلم, وقام بتوزيع الأمانات التي كانت أمانة عند الرسول على أصحابها الذين أخرجوه من مكة ويطاردونه لقتله.

ولم تخلو الهجرة النبوية من تضحية الفتاة المسلمة وتحملها للايذاء لحماية رسولها وأبيه, وأقصد بذلك ذات النطاقين أسماء بنت أبي بكر الصديق.
وبالتالي كانت الهجرة النبوية تاريخ نأخذ منه الدروس لمّا حدث فيه قبل وأثناء الهجرة.
والهجرة النبوية بالنسبة لنا حاضر نستضئ من مواقفه وأحداثه دروس لنا في حياتنا الآن, ونكتفي ببعض منها والمتمثلة في الأمانة في المعاملات الحياتية بيننا.

وصفة الأمانة لا تقتصر على رد الودائع التي لدينا لأصحابها وإنما الأمانة تتضمن الأمانة في القول والعمل.
الأمانة في الكلمة التي ننطقها ونتناقلها وأن نتحرى الصدق في نقلها أي كانت مقروءة أو مسموعة وخاصة في الميديا بأنواعها سواء كانت لنا او علينا وأن نتصدى لحرب الإشاعات التي تريد أن تنال من وطننا وتهدف إلى نشر الفوضى والبلبلة بين الناس وخاصة العامة منهم والذين لايتوفر لديهم التحقق من صحة الأخبار.

والأمانة أيضاً يجب أن نتحلى بها في أعمالنا وما يوكل إلينا من مهام ومسؤليات وواجبات سواء كانت بدون أجر مثل واجباتنا الاجتماعية من الآباء للابناء ومن الابناء للآباء ومن جميع أفراد الأسرة تجاه بعضهم البعض.
والواجبات التي بأجر وهي الوظائف التي نقوم بها في جميع قطاعات الدولة سواء كان موظفاً أو معلماً أو مهندساً أو طبيباً أو كافة وظائف الدولة, فيجب أن يقوم كلاً بواجبه نحو دينه ووطنه بكل معايير الأمانة الوطيفية والأمانة العامة.

والأمانة أيضاً يجب أن تكون متوفرة لدى جميع الأفراد بمختلف مهنهم وخاصة الذين يكونون مجال لتعامل جميع الناس.
إبتداء ببعض باعة الخضروات الذين إما يغشون في المكيال والميزان أو في جودة السلعة فيضعون الجيد مع الردئ وكأنك تقف أمام مهرج في سيرك فيصرف انتباهك عن ماجئت إليه.
ومروراً ببعض باعة الفاكهة الذين تذهب إليهم فتجد بعضهم يرفعون حاجباً وينزلون حاجباً وكأنك عدوهم وممنوع عليك الاقتراب من لمس الفاكهة وكأنك مصدر لفسادها بلمسك إياها, أو كأنك تتسول منه وليس تشتريها باغلى الأثمان متحملاً نفقة  زراعتها وحاملها وجشع وفتونة بائعها إليك.

وإنتهاء ببعض بائعي اللحمة الذي إما يغشك في كيل وميزان أو في نوع اللحمة تقف أمامه وتتحسس أجزاء الجسم وكأنك تقف أمام ساحر.
ولسنا ندري نذهب لمن أو نبتاع مِن مَنْ؟
وأصبح من أكبر المشكلات التي تواجهنا كيف ومتى نأكل نوع جيد من اللحوم أو الدجاج يكون صحيح الميزان والجودة.

ونختم ذهابنا للسوق بالخبز الذي نقف أمام البعض منهم ومن يقف على ترتيب الخبز فنجده يقوم بكشف هيئة للخبز فيقسمه للجيد وغير........ فيعطي من يعرفه الجيد ومن لا يعرفه غير....
وليس هذا مقصور في هؤلاء من ذكرناهم فقط وإنما شاملاً لمعظم من نتعامل معهم في حياتنا اليومية, ووصل الأمر أننا من الضرورات أن نكون ذو معرفة سابقة لهؤلاء أو نعرف أحد يعرفهم!!!!!!!!

فالأمر ليس منوط بنا أو بهم.
إنما الأمر منوط بضرورة توفر ووجود المراقبة التي يجب أن تفعل بشكل مؤثر وفعّال على منتجات هؤلاء وضمائرهم.
فربما يكون منهم جاهل يجب إعلامه.

أو منهم جشع يجب ردعه.
   نحن جميعاَ أشتقنا إلى:
            عام هجري يحمل ذكرى طيبة وأمل وسعادة في عام هجري جديد

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هلال العام الهجري الجديد عام هجري جديد

أخبار تهمك

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 34 دقيقة

موقف أزارو من المشاركة مع الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 41 دقيقة

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ أقل من ساعتين

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ ميكرو بيولوجي يحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

بايرن ميونخ يوضح حقيقة المفاوضات مع ميسي

منذ 39 دقيقة

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 9 دقيقة

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 18 ساعة

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

موضوعات متعلقة

عالم أزهري: الرسول أعطي دروس في الانتماء والوطنية بحبه لمكة

هكذا هاجر الرسول من مكة إلى المدينة

في ذكرى الهجرة النبوية.. أزاهرة: النبي لم يهاجر في شهر المحرم

أهميّة الهجرة النبويّة للمسلمين

احتفالا بالعام الهجري الجديد 1441.. ننشر لكم معلومات عن الهجرة النبوية

عبر ودروس مستفادة من الهجرة النبوية الشريفة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

05:01 م

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

04:26 م

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

04:01 م

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى