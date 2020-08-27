مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:01 م
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
أمل الحلفاوي
Advertisements
يستعد عشاق كرة القدم في القارة السمراء، لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا، التي كانت توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020.

- مواعيد مباريات ذهاب نصف النهائي
الزمالك "الضيف" × الرجاء المغربي، يوم 25 سبتمبر 2020
الأهلي "الضيف" × الوداد المغربي، يوم 26 سبتمبر 2020
- مواعيد مباريات إياب دور نصف النهائي
الرجاء "الضيف" × الزمالك، يوم 2 أكتوبر 2020، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية
الوداد "الضيف" × الأهلي، يوم 3 سبتمبر، على ملعب "السلام" بالقاهرة

يشار إلى أن لجنة الطواريء بالاتحاد الإفريقي، قد استقرت على إقامة مباريات الدور نصف النهائي، لدوري الأبطال، بنظام الذهاب والإياب، بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة، في دولة واحدة، خاصة بعد اعتذار الكاميرون، على استضافة مباريات المربع الذهبي.

وشهدت صفوف الوداد، عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلى إثره ألمح الفريق أول أمس الثلاثاء، برغبته في التقدم بطلب لتأجيل مباراتيه أمام الأهلي، في نصف نهائي دوري الأبطال.

جدير بالذكر أنه قد أصيب 14 فردًا من أفراد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد، بفيروس "كورونا" المستجد.



شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مواعيد مباريات نصف النهائي رياضة الزمالك الاهلي اخبار الرياضة

أخبار تهمك

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 37 دقيقة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ أقل من ساعتين

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ ميكرو بيولوجي يحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعة الا ربع

موقف أزارو من المشاركة مع الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 18 ساعة

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 12 دقيقة

بايرن ميونخ يوضح حقيقة المفاوضات مع ميسي

منذ 42 دقيقة

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

05:01 م

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

04:26 م

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

04:01 م

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى