مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

يستعد عشاق كرة القدم في القارة السمراء، لاستئناف مباريات دوري أبطال إفريقيا، التي كانت توقفت في شهر مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مواعيد مباريات الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2019-2020.





- مواعيد مباريات ذهاب نصف النهائي

الزمالك "الضيف" × الرجاء المغربي، يوم 25 سبتمبر 2020

الأهلي "الضيف" × الوداد المغربي، يوم 26 سبتمبر 2020

- مواعيد مباريات إياب دور نصف النهائي

الرجاء "الضيف" × الزمالك، يوم 2 أكتوبر 2020، على أرضية ملعب برج العرب بالإسكندرية

الوداد "الضيف" × الأهلي، يوم 3 سبتمبر، على ملعب "السلام" بالقاهرة





يشار إلى أن لجنة الطواريء بالاتحاد الإفريقي، قد استقرت على إقامة مباريات الدور نصف النهائي، لدوري الأبطال، بنظام الذهاب والإياب، بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة، في دولة واحدة، خاصة بعد اعتذار الكاميرون، على استضافة مباريات المربع الذهبي.





وشهدت صفوف الوداد، عدد كبير من حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلى إثره ألمح الفريق أول أمس الثلاثاء، برغبته في التقدم بطلب لتأجيل مباراتيه أمام الأهلي، في نصف نهائي دوري الأبطال.





جدير بالذكر أنه قد أصيب 14 فردًا من أفراد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد، بفيروس "كورونا" المستجد.











