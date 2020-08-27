تورينو يتعاقد مع صفقة جديدة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:44 م
تورينو
تورينو
وكالات
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كشف نادي تورينو الإيطالي عن تعاقده مع ميرجيم فويفودا مدافع منتخب كوسوفو لمدة 4 مواسم قادمة.

وشارك فويفودا في 22 مباراة مع منتخب كوسوفو وانتقل لتورينو قادما من صفوف ستاندر لييج البلجيكي.

وذكر تورينو في بيانه "نادي تورينو يسعده الإعلان عن تعاقده مع ميرجيم فويفودا من صفوف ستاندر لييج".

وأضاف البيان "المدافع الدولي انضم إلى صفوف نادي تورينو بعقد يمتد لأربعة أعوام".

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