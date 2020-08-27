بايرن ميونخ يوضح حقيقة المفاوضات مع ميسي

أبدي النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة الإسباني، رغبه قوية في الرحيل عن صفوف البلوجرانا خلال الميركاتو الصيفي الجاري.





وكنت تقارير صحفية إسبانية قد أكدت أن الوجهة المقبلة، للنجم الأرجنتيني سوف تكون من خلال نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لرغبة أسطورة البلوجرانا في اللعب تحت قيادة بيب جوارديولا.





ووفقاً لصحيفة " بيلد " فإن نادي بايرن ميونيخ الألماني لم يستفسر نهائيًا عن موقف ميسي مع برشلونة، مؤكداً تمامًا أن النجم الأرجنتيني خارج حسابات النادي.





ومن جهه أخري اعترف توماس مولر لاعب بطل أوروبا، أنه قد تحدث مع المدير المالي للنادي، لمعرفة مدي إمكانية انتقال ميسي إلى بايرن ميونيخ، هو ما لاقي صعوبة كبيرة في توفير راتب الأرجنتيني.





يذكر أن ميسي ينتهي تعاقده مع برشلونة في صيف عام 2021, ويرتبط بشرط جزائي مع البلوغرانا يقدر بـ 700 مليون يورو.











