تسليم درع الدوري الجزائري لفريق شباب بلوزداد

تسلم شباب بلوزداد درع الدوري الجزائري لكرة القدم الليلة الماضية، بعد تتويجه في وقت سابق بطلاً لموسم 2019-2020 الذي لم يستكمل بسبب الأزمة الصحية العالمية لفيروس كورونا سريع الانتشار.









أقيمت مراسم التسليم في حفل في العاصمة الجزائرية وبحضور عدد من لاعبي ومسؤولي الفريق إلى جانب رئيس الاتحاد الجزائري للعبة خير الدين زطشي ورئيس النادي شرف الدين عمارة.









وخلال الاحتفال أيضاً تسلم عمارة شيكا بمبلغ المنحة المالية المخصصة للبطولة وأعلن رئيس النادي أنه سيتبرع بالمبلغ لصالح مرضى السرطان.









وقد قرر الاتحاد الجزائري لكرة القدم عقب اجتماعه الطارئ في يوليو الماضي عدم استكمال موسم 2019-2020 لدوري الدرجة الأولى بسبب جائحة كوفيد-19 مع منح اللقب للمتصدر شباب بلوزداد.









وهذا هو اللقب السابع في تاريخ شباب بلوزداد الذي كان يتصدر المسابقة في ختام الجولة 22 عندما قررت وزارة الشباب والرياضة إيقافها في 16 مارس الماضي بسبب الجائحة.