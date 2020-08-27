سلوى محمد علي لـ الأمهات: "بنتك لازم تكون صاحبة قرار"

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قالت الفنانة سلوى محمد علي، إن الفارق كبير بين الأخلاق والسلوكيات، ورغم من أهميتهما إلا أن الأخلاق تتفوق، لا سيما أنها مبادئ الإنسان في الحياة، التي تمنعه لعدم إيذاء مشاعر الآخرين والتنمر على الغير.



وأضافت أن الأمهات ليس من حقها أن تبلغ ابنتها برأيها في صديقاتها، لكن دورها تعليمها التفرقة بين الصالح والطالح.



وأشارت سلوى محمد علي، خلال برنامج "3 ستات"، الذي يشاركها في تقديمه إيمان يوسف، وسالي حماد، على قناة "صدى البلد"، إلى أن البنت ستخرج للعالم الواسع، لذلك لا بد أن تكون صاحبة القرار، لا سيما أن هذا يعزز من ثقة البنت في نفسها.







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قدم الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، عدة نصائح للآباء بشأن كيفية التعامل مع الطفل الحساس وصاحب المشاعر الرقيقة.



وأضاف فرويز، خلال حواره مع برنامج "3 ستات"، الذي تقدمه سلوى محمد علي وإيمان يوسف وسالي حماد، على قناة «صدى البلد»، أن التعامل مع الطفل الحساس، لا بد أن يكون عاطفيًا، واحتضانه مع توجيه كلام ناعم له، كل ذلك يساهم في محو الحزن الذي يسيطر عليه.



واستكمل حديثه، أن الأطفال من 7 إلى 8 سنوات، يعيشون في مقارنات مستمرة مع أقرانهم حتى على مستوى الدراسة، واعتاد بعضهم على تأليف قصص من وحي الخيال، مشيرًا إلى أن هناك قصصًا يألفونها تؤثر بشكل سلبي للغاية على الطفل.



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وفي وقت سابق، قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مصطفي حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة، علي حكم أول درجة والمتضمن تنظيم مدة رؤية المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية للطفل لغير الحاضن.



أختصم الطعن رقم 113913 لسنة 65ق.عليا، حمادة محمود ابراهيم وآخرين.









وكانت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت في وقت سابق بقبول الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامي وآخرين، والتى طالب فيها بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.



وطالبت دعوى، محكمة أول درجة، التى حملت رقم 54378 لسنة71ق، بالغاء قرار وزير العدل الأسبق والذى قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية فى مراكز الشباب لمده لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع فى حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما فى ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسر الآباء بعد الانفصال، كما طالبت بتنظيم رؤية مدة المحضون وإعمال سلطة القاضي في تحديد مكان الرؤية.

