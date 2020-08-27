عرض يوناني لضم عمرو وردة

كشفت تقارير صحفية اليوم عن وجود مفاوضات من جانب بانثينايكوس اليوناني لضم عمرو وردة نجم باوك والذي أثار الكثير من الجدل في الفترة الأخيرة.





وتشير شبكة nova sports اليونانية إلى أن نادي بانثينايكوس يرغب بقوة في ضم النجم المصري بداية من الموسم المقبل، كونه أحد اللاعبين المؤثرين في الفترة الأخيرة.





ويثير وردة الكثير من الأزمات في الفترة الماضية بعد اتهامات له في وقائع تحرش عديدة، قبل أن يستقر به المطاف في باوك اليوناني.





ويمني نادي باوك النفس التخلص من عمرو وردة إلى أي فريق بسعر مناسب خاصة أن مدرب الفريق استبعده من القائمة المشاركة في البطولات الأوروبية للموسم المقبل.







