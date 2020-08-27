الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا
الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:29 م
علي خلاف
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كشف جهاز الكرة بالنادى الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن إمكانية استعانة القلعة الحمراء بالمغربى وليد أزارو خلال مواجهة الوداد المغربي، خلال مواجهة نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا منتصف سبتمبر المقبل.
مشاركة وليد أزارو في مباراة الوداد البيضاوي.
وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي بالنادي الأهلي:"لا يحق للفريق الاستفادة من مشاركة وليد أزارو، خصوصًا أنه رحل إلى صفوف الاتفاق السعودى قبل أن تنتهى إعارته".
وأضاف عبدالحفيظ، فى تصريحات صحفية: "لا يحق للنادى الأهلى قيد اللاعب بالوقت الحالى بسبب اللوائح وقوانين البطولة".
وعن موعد مشاركة المغربي وليد أزارو فى التدريبات الجماعية مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أتم مدير الكرة: "سينتظم فى التدريبات خلال منتصف الشهر المقبل".
الجدير بالذكر أن مواجهة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، سُتقام 27 سبتمبر المقبل، بالمغرب.