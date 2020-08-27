الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:29 م
وليد أزارو
وليد أزارو
علي خلاف
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كشف جهاز الكرة بالنادى الأهلي، حقيقة ما تردد مؤخرًا بشأن إمكانية استعانة القلعة الحمراء بالمغربى وليد أزارو خلال مواجهة الوداد المغربي، خلال مواجهة نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا منتصف سبتمبر المقبل.
مشاركة وليد أزارو في مباراة الوداد البيضاوي.


وقال سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي بالنادي الأهلي:"لا يحق للفريق الاستفادة من مشاركة وليد أزارو، خصوصًا أنه رحل إلى صفوف الاتفاق السعودى قبل أن تنتهى إعارته".


وأضاف عبدالحفيظ، فى تصريحات صحفية: "لا يحق للنادى الأهلى قيد اللاعب بالوقت الحالى بسبب اللوائح وقوانين البطولة".


وعن موعد مشاركة المغربي وليد أزارو فى التدريبات الجماعية مع الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، أتم مدير الكرة: "سينتظم فى التدريبات خلال منتصف الشهر المقبل".


الجدير بالذكر أن مواجهة الأهلي ضد الوداد البيضاوي المغربي، بنصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، سُتقام 27 سبتمبر المقبل، بالمغرب.

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