خالد عبدالسلام: "ياسر جلال قالي بكرة تشوف دورك في "الفتوة" هيعمل إيه مع الناس وقد تحققت نبوءته" (حوار)

*تفاجئت بردود الأفعال على شخصيتي في مسلسل "الفتوة".. وياسر جلال فنان ذكي

*لست مبتعدًا عن السينما.. وأرفض المشاركة في أعمال فنية من أجل التواجد والاستمرارية

عُرِفَ بطريقته المميزة وأدائه السلس الذي تمكن من خلاله أن يترك بصمة مميزة لدى الجمهور، ويجعلهم ينتظرون مشاهدة أعماله بشغف كبير، ونظرًا لإيمانهم الشديد بموهبته قاموا بترشيحه للقيام بدور البطولة في مسلسل "خالد بن الوليد" بعد اعتذار الفنان ياسر جلال، بالإضافة إلى عمله كَأُسْتَاذ لمادة الإلقاء بأكاديمية الفنون، وكذلك بمعهد الإذاعة والتلفزيون في ماسبيرو، ويُقدم ورش للأطفال لتدريبهم على الإلقاء في المراكز الثقافية، وأصبح نائب مُدير عام المسرح القومي .. إنه الفنان خالد عبد السلام.

وتحدث الفنان خالد عبد السلام لــ"الفجر الفني" في تفاصيل كثيرة منها مشاركته في مسلسل "الفتوة"، وعن كواليس العمل مع الفنان ياسر جلال، وعن الأعمال الفنية المفضلة له، وغيرها من الأمور،، وإلى نص الحوار..

*كيف كانت تجربتك في مسلسل "الفتوة"؟

كانت تجربة ناجحة، فالمسلسل كان من الأعمال المميزة التي نالت استحسان الجمهور، وبالنسبة لنجاح الدور الذي قدمته فهو توفيق من الله، فأنا مؤمن تمامًا أن الإنسان لن ينجح بدون توفيق الله له، إضافة إلى أن ترشيحي للمسلسل كان مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، فكنت أعتقد أن دور شيخ الحارة لابد أن يقوم به رجل عجوز، وبعد ذلك بدأت أقرأ و أبحث عن تلك الفترة، لكي أعرف كل التفاصيل الخاصة بشيخ الحارة سواء مظهره أو ثقافته أو تعامله في ذلك الوقت؛ لأن كل كلمة يتحدث بها الفنان تقوم الناس بمحاسبته عليها.





*ماذا عن كواليس العمل؟

كواليس العمل كانت رائعة، فكان الوقت يمر بالبهجة والفرح، وجميع الفنانين كانت أرواحهم جميلة، وكلهم أصدقاء لي، وسررت كثيرًا بالعمل مع كل هؤلاء النجوم الذين شاركوا فيه، ولاسيما ياسر جلال فهو نجم كبير وجميل،ومن أحب الناس إلى قلبي، كما أنه صديق عمري، وهو فنان محترم وذكي جدًا، بالإضافة إلى أنه كان يقول لي طوال التصوير "بكرة تشوف الدور ده هيعمل إيه مع الناس وهفكرك"، وقد تحقق ما قاله بفضل الله، كما أنني سبق وتعاونت معه من قبل في العديد من الأعمال من بينهم مسلسل "حكاوي طرح البحر".

*ماذا عن ردود الأفعال التي تلقيتها بعد تجسيدك لدور "الشيخ عنون" ؟

الحمد لله ردود الأفعال كانت مفاجأة كبيرة بالنسبة لي، فمع كل ظهور لِي في المسلسل كنت استقبل رسائل واتصالات عدة من أصدقائي يخبرونني فيها بإعجابهم الشديد بالمسلسل وبالدور الذي قدمته.









*هل كنت تتمنى أن تعيش في زمن الفتوات؟

أجاب ضاحكًا : بشرط أن أكون شيخ الحارة وأن يكون لي احترامي ووضعي؛ حتى لا يضربني أي فتوة.

*ما سبب ابتعادك عن السينما؟

لست مبتعدًا عن السينما، ولكنني لكي أكون متوجدًا بها لابد أن أكون موجودًا بالشكل الذي يرضيني، وليس بهدف الظهور والتواجد فقط، فأنا طوال حياتي لا أتبع هذا النهج، ولا يهمني أن أقدم ألف دور، فقط أهتم بالدور الذي أتمكن من خلاله أن أترك بصمة مميزة لدى الجمهور مثلما حدث معي في مسلسل "الفتوة".

*ما أقرب الأعمال الفنية التي قدمتها لقلبك؟

مسلسل"أماكن في القلب" لأن الجمهور عرفني من خلاله، وأيضًا دوري في مسلسل"البارون" الذي قدمته مع الفنان عمرو عبد الجليل فهو من أحب الأدوار إلي قلبي أيضًا، فأنا قدمت خلاله دور مدرس لغة عربية ومثقف دخل السجن بسبب تعرضه للدين لكي يستطيع زواج شقيقته، فأحببت ذلك الدور كثيرًا، وكنت أتمنى أن يشاهده الجمهور، ولكن المسلسل لم يأخذ حقه في المشاهدة؛ بسبب عرضه لمرة واحدة فقط، وكذلك دوري في مسلسل "الصندوق الأسود" مع الكاتب طارق بركات والمخرج عادل الأعصر، ومسلسل "الفتوة"؛ لأن الدور كان مختلفًا عما قدمته من قبل، وكنت سعيدًا بالعمل مع كل الأبطال المشاركين فيه، ولاسيما المخرج المتميز حسين المنباوي، وكذلك دور "حسن" الذي قدمته في مسلسل "حكاوي طرح البحر"، فالمسلسل كان في منتهى الجمال، وأتمنى أن تقوم القنوات بإعادة عرضه لكي يقوم الجمهور بمشاهدته من جديد، و مشاركتي في مسلسل "نصيبي وقسمتك"مع الكاتب عمرو محمود ياسين و المخرج أكرم فريد، وأيضًا مسلسلي "هانم بنت باشا"، "الأخت تريزة".









*هل هناك دورٌ معينٌ تريد تقديمه خلال الفترة المقبلة؟

أطمح إلى تقديم الدور الذي يُخرج مني عنصر مفاجأة يتفاجئ به الجمهور مثلما حدث معي في مسلسل "نصيبي وقسمتك" من خلال دور "الأسطى عودة السواق" الذي قدمته في حكاية" 604"،ودور "صابر" الذي قدمته في حكاية "ما يطلبه المستمعون"، كما أنني لست محصورًا في أدوار معينة، فأنا قدمت جميع الأدوار من الكوميدي، التراجيدي، الشر.

*ما تعليقك على ظاهرة التنمر التي انتشرت بكثرة في الفترة الأخيرة؟

في البداية نحن لسنا ملائكة، ولو كل شخص قام بالتفكير في رد فعل الإنسان الكي سيقوم بالتنمر عليه وتخيل نفسه مكانه لن يفعل ذلك، وهذه الظاهرة تحدث من قلة من الأشخاص، وليس كل الأشخاص كذلك؛ لأن الشعب المصري متلاحم و متمسك بالتقاليد والأصول والقيم، ولابد أن يكون هناك توعية من قبل الإعلام والأسرة والمدرسة والبيئة التي يقيم فيها الشخص، وإذا وجد أحدٌ شخصًا يتنمر على غيره عليه أن ينهاه عن ذلك؛ حفاظًا على مشاعر غيره؛ لأننا جميعًا مُطالبون بأن ننصح بعضنا، فلا يوجد أجمل من التحدث بكلمة طيبة قد تكون سببًا في إسعاد الآخرين بها ، ربُّ كلمةٍ طيبةٍ أسعدت قلبًا أدخلت صاحبها الجنة، فالكلمة الطيبة قد تكون سببًا في دخولك للجنة؛ ولذلك فأنا أحرص على تعليم الأطفال مقطوعة "أتعرف ما معنى الكلمة" لكي أغرس في نفوسهم القيم والأخلاق الحميدة.





*وما المتعة التي تجدها في التدريس؟

كل ممثل أو مذيع أقوم بتدريبه عندما يصل لنتيجة جيدة أكون في منتهى السعادة، وأشعر بسعادة أكبر عندما يقومون بالتواصل معي ويتوجهون بالشكر ليّ.







