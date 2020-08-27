زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:28 م
بوابة الفجر
ريهام على
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تنفيذًا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمتابعة الزراعات الصيفية بالحقول لرصد اى حالات مرضية على النبات والوقوف على توفير مستلزمات الإنتاج.

أكد الدكتور ربيع مصطفى، وكيل وزارة الزراعة بالفيوم قامت الحملة القومية للنهوض بَمحصول الذره الشامية بالفيوم، بحضور الدكتور السعيد الشبراوي معهد امرض نبات والمهندس طه داهش، أخصائي المحصول بالمديرية بالمرور على الحقول الارشاديه لمحصول الذرة الشاميه بمركز الفيوم ناحية كفور النيل حقل مشاهدات اصفر وجده أكياس تفحمات متفرقه على حواف الحقل وتم جمعها واعدامها خارج الحقل، وتم المرور بمركز إطسا ناحيه قلهانه ووجدت الحقول جيده والمحصول مبشر بالخير.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا المستجد على البلاد من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا المستجد على البلاد.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد على البلاد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس " كورونا المستجدعلى البلاد "، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد على البلاد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105 "، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105 ".
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية
زراعة الفيوم حملة لمتابعة الحقول الإرشادية لمحصول الذرة الشامية

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