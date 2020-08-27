مطار القاهرة: تيسير 65 رحلة طيران خلال ٢٤ ساعة

Advertisements

أعلن مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس تيسير 65 رحلة طيران سفر ووصول تابعة لشركات أجنبية وعربية لنقل 8591 راكب علي مدار 24 ساعة.



وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن معدل تشغيل المطار من الرحلات الأجنبية على مدار اليوم الخميس بلغ 65 رحلة سفر وصول لشركات طيران أجنبية وعربية نقلت 8591 راكبا، حيث يغادر المطار 31 رحلة سفر لشركات طيران أجنبية وعربية على متنها 3383 راكبا، فى حين تستقبل صالت الوصول المختلفة بالمطار 34 رحلة وصول لشركات طيران أجنبية تنقل على متنها 5208 ركاب.



وذكرت المصادر أن وجهات الطيران لتلك الشركات يشمل العديد من المطارات الأوروبية والأسيوية والإفريقية.



وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار‪.‬



كما يتم مراعاة المسافات الاجتماعية المنصوص عليها داخل صالات السفر والوصول،وارتداء الكمامات داخل كل الصالات وذلك ضمن خطة الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلي متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب التى تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والاطقم الطائر والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة





تطورات فيروس كورونا في مصر



ارتفع معدل إصابات فيروس كورونا اليومي، حتى سجل أمس الأربعاء، 206 حالات، بعدما سجل أمس الثلاثاء 141 حالة، إلى أن وصل معدل إجمالي إصابات كورونا إلى 97825 حالة.



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأربعاء، عن خروج 996 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 68713 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 206 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 19 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء، هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها، و5317 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.