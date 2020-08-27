فيلم "الغسالة" يحصد 12 مليون جنيه منذ عرضه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:03 م
الغسالة
الغسالة
مي مرسي
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وصلت إيرادات فيلم "الغسالة" لأكثر من 12 مليون جنيه،وذلك عقب طرحه في موسم عيد الأضحى المبارك.

وتدور أحداث فيلم "الغسالة" حول تحويل أحمد حاتم الغسالة" لآلة زمن وينتهي عقب ذلك من التخلص من جميع الصعوبات في حياته.

فيلم "الغسالة"، بطولة أحمد حاتم ومحمود حميدة، وهنا الزاهد، وبيومي فؤاد، وأحمد فتحي، ومحمد سلام، تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبد الحمي.

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