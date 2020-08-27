"متشرف باختيارك ليا".. العسيلي يوجه رسالة لتامر حسني بسبب "اختراع"

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حرص الفنان محمود العسيلي، على توجيه رسالة شكر للفنان تامر حسني، لإختياره للمشاركة في أغنيته الجديدة"اختراع" وذلك عبر حسابه الشخصي على"انستجرام".



ونشر العسيلي، البوستر الرسمي للأغنية وعلق عليها قائلًا: "هحكي قصة محدش يعرفها خالص، حتى تامر مكانش مجمع ان الشخص دا انا لحد ما فكرته ومات مالضحك، كنا في مدرسه واحده انا وتامر وانا كنت في سنه خامسه ابتدائي وتامر كان التلميذ اللي مسؤل عن عروض حفلات التخرج وكان هيغني ويعمل عرض استعراضي كبير وجابوله ٤ اصوات عشان يختار منهم حد يغني معاه بس كنا بنغني انجليزي واخترني انا عشان اشارك في العرض وكنت فرحان اوي".



وأضاف العسيلي،قائلًا،:" الفكره من الموقف ان تامر نفس الشخص ونفس القلب اللي قابلته من ايام المدرسه لحد دلوقتي وعايز اقوله اني انا برضه فرحان نفس الفرحه ومتشرف بإختيارك ليا لمشاركتك الأغنيه العسل دي وإحنا كبار ومحققين احلامنا بالمناسبه انت بجد مخرج جامد يا تيمو".



يذكر أن شركة "روتانا" تستعد لطرح فيديو كليب لأغنية"اختراع"، للفنان تامر حسني، والنجم محمود العسيلي، وذلك غدا عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، حيث نشرت الشركة منذ قليل البوستر الرسمي للأغنية.





الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.





تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة"العلمين" في الساحل الشمالي وقام بإخراجها الفنان تامر حسني.



