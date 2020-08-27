بسمة ماهر تبدأ "هجمة مرتدة" أمام أحمد عز وهند صبري

تبدا الفنانة الشابة بسمة ماهر تصوير مسلسل هجمة مرتدة أمام النجمة هند صبري والنجم أحمد عز وهو العمل الذي تأجل من رمضان الماضي نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.





وكشفت بسمة ماهر عن اسم الشخصية التي تقدمها في المسلسل المنتظر عرضه في السباق الرمضاني المقبل حيث قالت انها تقدم شخصية "داليا" ضمن أحداث العمل الذي يقوم بإخراجه احمد علاء .





وتعد بسمة ماهر هي أحد نجمات مسرحية سينما مصر التي يقدمها الفنان خالد جلال علي مركز الابداع الفني حيث تقدم أكثر من شخصية ضمن أحداث المسرحية التي حققت نجاحا كبيرا خلال فترات عرضها حتي الآن .





وتتناول قصة العمل فكرة الجاسوسية ولكن ليس بمعناها التقليدى، إذ تجسد عمل مراكز المعلومات والدراسات الاستراتيجية، وكيفية تحليل البيانات التى تقيس اتجاهات الشعوب وتعمل على التحريك والدفع وإثارة الأزمات والبلبلة.



