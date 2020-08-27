أول ظهور لـ عمر كمال وحسن شاكوش بعد الغاء حفلهما في تونس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:33 م
شاكوش وكمال
شاكوش وكمال
مصطفى فكيه
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شارك مغني المهرجانات عمر كمال، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "كمال" في الصورة برفقة حسن شاكوش، وعلق على الصورة قائلاُ:" صباح الفل عليكم".

وكانت قد تواصلت نقابة المهن الموسيقية برئاسة هانى شاكر مع نقابة المهن الموسيقية التونسية لمنع ووقف حفلات مطربى المهرجانات التى كان من المقرر أن تقام فى تونس.

واستجابت نقابة المهن الموسيقية التونسية لطلب هانى شاكر بمنع غناء عمر كمال وحسن شاكوش فى تونس.

ووجه الفنان هانى شاكر انذارا الى الفنان احمد سعد بعد التحقيق معه فى أزمته الأخيرة مع المطرب حسن شاكوش حيث تعاونا سويا فى أغنية جديدة.
أول ظهور لـ عمر كمال وحسن شاكوش بعد الغاء حفلهما في تونس
أول ظهور لـ عمر كمال وحسن شاكوش بعد الغاء حفلهما في تونس

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هاني شاكر مهرجانات عمر كمال حسن شاكوس

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