تدشين مبادرة "حماية" بـ"4 ماكينات خياطة حديثة" لجمعية الصم والبكم ببورسعيد

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دشنت النائبة سعاد المصري عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد مبادرة تحت عنوان " حماية"، وذلك بهدف توفير فرص عمل لذوي القدرات الخاصة والفئات الأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة، علي أن تشمل المبادرة كافة الراغبين في توفير الحماية لأبنائهم وأسرهم خاصة المرأة البورسعيدية.



حيث تنطلق المبادرة برعاية حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد بقيادة عادل اللمعي أمين الحزب ومشاركة أمانة المرأة بقيادة شيماء بهير وأمانة ذوي القدرات الخاصة بقيادة ممدوح تمام وتعاون كافة أعضاء وقيادات الحزب بالمحافظة.



خلال فاعليات التدشين قدمت النائبة 4 ماكينات حديثة لتعليم الخياطة لجمعية الصم والبكم بمحافظة بورسعيد وسلمت النائبة لإدارة الجمعية الماكينات التي يتم إستغلالها في المركز التعليمي لتعليم أعضاء الجمعية مراحل إنتاج وصناعة الملابس وذلك حتي يتمكن المتدربين بعد إجتياز الدورة التأهيلية من العمل في منازلهم أو في أحد المصانع المتخصصة لتوفير دخل مناسب لهم ولأسرهم.







اكدت "نائبة بورسعيد" أن المبادرة تأتي في إطار دعم ملف المشروعات الصغيرة والمتوسطة مؤكدة أن هناك بروتوكول تعاون سيتم مع عدد من مصانع المنطقة الاستثمارية لتوفير فرص عمل للحاصلين علي الدورة التدريبية وكذلك مع عدد من البنوك المصرية لتوفير ماكينات لمن يجتاز الدورة التدريبية ليتمكن من العمل وتحقيق ارباح يستطيع من خلالها حماية أسرته وتوفير كسب حلال.



وأشارت" سعاد المصري" إلي ان المبادرة تستهدف الأسر البورسعيدية، مؤكدة أن دراسة جدوي المشروع تؤكد أن المواطن او المواطنة بعد انتهاء الدورة التدريبية يستطيع أن يتكسب من المشروع ما يكفي إحتياجات أسرته.



وأكدت "نائبة بورسعيد" أن المرأة البورسعيدية كانت وستظل قادرة علي المشاركة في حماية أسرتها ومساعدة رب الاسرة في تحسين الظروف المعيشية خاصة في ظل الامكانيات التي توفرها المبادرة.



واعلنت النائبة سعاد المصري خلال فاعليات التدشين عن دعمها الكامل لأصحاب الهمم وحرصها علي أن تشمل المبادرة الكثير من الاسر البورسعيدية وذلك من خلال التعاون لتدشين أكثر من مركز للتدريب ومساعدة من يجتاز الدورة علي الحصول علي الماكينة وذلك بالتعاون والتنسيق مع امانات حزب مستقبل وطن المختلفة والتي تعمل دائمًا علي خدمة القطاعات الاكثر احتياجًا.



وأكدت "سعاد المصري" علي ثقتها في نجاح المشروع وايمانها الكامل في أنه سيكون مصدرًا لتوفير فرص العمل لآلاف الأسر البورسعيدية وسيحقق نتائج غير مسبوقه في حماية الأسر البورسعيدية المستحقة.