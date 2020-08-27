تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.85% بختام أخر جلسات الأسبوع

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:12 م
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع،  علي تراجع بنسبة 0.85% خاسراً 19.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 374.3 مليون سهم محققة ما قيمته 338.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4827 صفقة لعدد 34 سهماً.

 وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.
 
وقفز 11سهماً ببورصة دبي خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم مصرف السلام السودان بنسبة 11.11%، ثم سهم شركة دار التكافل بنسبة 10.81%، فيما تراجع 19 سهماً على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 4.96%، ثم سهم المصرف الخليجي التجاري بنسبة 4.84%، فيما تصدر سهم بنك الإمارات دبي الوطني قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 11.6 مليون ورقة بقيمة 130.4 مليون درهم، والذي تراجع بنسبة 2.20%.

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