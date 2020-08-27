تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.85% بختام أخر جلسات الأسبوع

أنهي سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، علي تراجع بنسبة 0.85% خاسراً 19.66 نقطة ليغلق عند مستوى 2269.27 نقطة، وبلغ حجم التداول 374.3 مليون سهم محققة ما قيمته 338.8 مليون درهم من خلال تنفيذ 4827 صفقة لعدد 34 سهماً.





وهبطت 6 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 1.49%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.90%، تلاه قطاع السلع بنسبة 0.74%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.54%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.49%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.10%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.74%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.06%.