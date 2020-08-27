عمرو يوسف يؤدي دور أحمس في مسلسل "الملك"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:26 م
عمرو يوسف
عمرو يوسف
مي مرسي
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وضعت شركة "سينيرجي" الخطوط الأخيرة لمسلسل "الملك" حيث من المقرر أن يؤدي النجم عمرو يوسف دور أحمس طارد الهكسوس وذلك برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى.

، مسلسل "الملك" رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمى نجيب محفوظ، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوى.

وذكر المنتج تامر مرتضى، ممثلا عن شركة أروما، إن مسلسل "الملك" من المقرر أن يكون من أضخم إنتاج لشركتي "سينيرجي" و"أروما" لرمضان 2021 حيث تدور أحداثه حول الحرب والخيل والملابس والديكورات التي تصحب ذلك، وهو أول عمل فرعوني حيث يتناول حياة الفراعنة.

وتابع "مرتضى" أنه تم الإنتهاء من الإتفاق مع صناع عمل المسلسل وأكد على مشاركتة عدد كبير من النجوم في هذا العمل الدرامي الضخم.

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