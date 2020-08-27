شيماء سيف: "هاتولى بوسترات حماقي كلها من السوق"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:32 م
شيماء سيف
شيماء سيف
مصطفى فكيه
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مازحت الفنانة شيماء سيف النجمة دينا الشربيني، وذلك من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

حيث نشرت "سيف" صورة قديمة للنجمة دينا الشربيني من احدى أعمالها وبجانبها بوسترات للنجم عمرو دياب وكتبت معلقة علي الصورة:"هاتولي كل بوسترات حماقي من السوق".

يذكر أن أخر ظهور لدينا الشربيني في كليب "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.

وكانت قد نفت الفنانة شيماء سيف، إصابتها بسرطان الثدي كما أذيع فى برومو برنامج "توأم روحى"، بعد ردها على تلك الشائعة عبر الاستوري الخاص بها علي انستجرام، إذ كتبت: "بخصوص برومو حلقتى فى برنامج توأم روحى.. خبر إصابتى بالمرض غير صحيحة.. أنا الحمد لله كويسة.. مونتاج برومو الحلقة أخدوا إجابة سؤال ركبوها على سؤال تانى وأتمنى يكون بدون قصد".
شيماء سيف: "هاتولى بوسترات حماقي كلها من السوق"
شيماء سيف: "هاتولى بوسترات حماقي كلها من السوق"

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