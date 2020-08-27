محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )

محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:09 م
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، حيث شمل التكريم 22 طالبا من مختلف الشعب، منهم 15 طالب من الشعبة العلمية و7 طلاب من الشعبة الأدبية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظه بالديوان العام.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.
أعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين،مؤكدا ان هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضي وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق باذن الله، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذه المرحلة، حيث انه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.
ووجه أحد الطلاب، الشكر لمحافظ المنيا، ونائب المحافظ، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب طوال أداء فترة الامتحانات.
دعا المحافظ، الطلاب إلى متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات التنموية والاقتصادية في جميع القطاعات للنهوض بكافة الجوانب الخدمية والتي تعود بالنفع على المواطن المصري.
من جانبه دعا نائب المحافظ، الطلاب الي تنفيذ كافة الأنشطة العلمية داخل المرحلة الجامعية والعمل على المشاركة في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، بالإضافة للاهتمام بالجوانب الدراسية وتحديد الأهداف التي تودي الي تحقيق الطموحات.
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات التعليمية بالمحافظة، متمنيا من الله عز وجل دوام التوفيق لكافة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.
أعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين،مؤكدا ان هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضي وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق باذن الله، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذه المرحلة، حيث انه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.
ووجه أحد الطلاب، الشكر لمحافظ المنيا، ونائب المحافظ، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب طوال أداء فترة الامتحانات.
دعا المحافظ، الطلاب إلى متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات التنموية والاقتصادية في جميع القطاعات للنهوض بكافة الجوانب الخدمية والتي تعود بالنفع على المواطن المصري.
من جانبه دعا نائب المحافظ، الطلاب الي تنفيذ كافة الأنشطة العلمية داخل المرحلة الجامعية والعمل على المشاركة في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، بالإضافة للاهتمام بالجوانب الدراسية وتحديد الأهداف التي تودي الي تحقيق الطموحات.
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات التعليمية بالمحافظة، متمنيا من الله عز وجل دوام التوفيق لكافة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.