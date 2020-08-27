محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:09 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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كرم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم أوائل الثانوية العامة على مستوي المحافظة، حيث شمل التكريم 22 طالبا من مختلف الشعب، منهم 15 طالب من الشعبة العلمية و7 طلاب من الشعبة الأدبية، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها المحافظه بالديوان العام.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود ابوزيد نائب المحافظ، ومحمد عزب وكيل وزارة التربية والتعليم.
أعرب المحافظ، عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين،مؤكدا ان هذا التفوق إنجاز نفخر به جميعًا، فهذا التميز هو جهد ماضي وفخر حاضر وبداية لمستقبل مشرق باذن الله، في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
كما وجه المحافظ، الشكر لأولياء الأمور لأنهم أصحاب الفضل الحقيقي في الوصول لهذه المرحلة، حيث انه نتاج تعب وجهد وتضافر كل الجهود من الأسرة والمدرسة، متمنيًا أن يستمر تميزهم وتفوقهم، كما قدم الشكر لأجهزة المحافظة التنفيذية لما بذلوه من جهد مع مديرية التربية والتعليم حتى تخرج العملية التعليمية بالصورة اللائقة.
ووجه أحد الطلاب، الشكر لمحافظ المنيا، ونائب المحافظ، على متابعة تطبيق الإجراءات الوقاية والاحترازية، والعمل على توفير كافة المستلزمات الطبية والوقائية للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب طوال أداء فترة الامتحانات.
دعا المحافظ، الطلاب إلى متابعة ما يتم تنفيذه من المشروعات التنموية والاقتصادية في جميع القطاعات للنهوض بكافة الجوانب الخدمية والتي تعود بالنفع على المواطن المصري.

من جانبه دعا نائب المحافظ، الطلاب الي تنفيذ كافة الأنشطة العلمية داخل المرحلة الجامعية والعمل على المشاركة في العديد من المجالات والأنشطة المختلفة، بالإضافة للاهتمام بالجوانب الدراسية وتحديد الأهداف التي تودي الي تحقيق الطموحات.
ووجه وكيل وزارة التربية والتعليم، الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والقيادات التعليمية بالمحافظة، متمنيا من الله عز وجل دوام التوفيق لكافة الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )
محافظ المنيا يكرم أوائل الثانوية العامة على مستوى المحافظة (صور )

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