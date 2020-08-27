ضبط أدوية مخدرة وجنسية وإغلاق 3 صيدليات في حملات مكثفة ببني سويف (صور)

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في إطار اهتمام مديرية الصحة ببني سويف بضبط السوق الدوائي كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف الدكتورة دعاء رمضان مدير الصيدلة والدكتور عبد الرحمن صابر مدير التفتيش الصيدلي لارسال حملات تفتيشيه مكثفة على الصيدليات لضبط السوق الدوائي.



وتابعت الحملات ٩٥ صيدلية بقري ومراكز المحافظة وكذلك و٥ مخازن أدوية و٤ صيدليات خاصة للتأكد من توافر الادوية ومستلزمات الوقاية وعدم المضاربة في أسعارها او إحتكارها والتاكد من مستوي الخدمات الدوائية المقدمة للمواطنين.



وأسفرت الحملات عن ضبط أدوية مصنفة بجدول المخدرات "ترامادول" وألبان مدعمة محظور تداولها وأدوية جنسية مهربة وادوية مستوردة غير مرخص بتداولها في السوق المصري وأدوية خاصة بالتأمين الصحي وأدوية منتهية الصلاحية.



وتم التحفظ على المضبوطات وتحريزها تحت تصرف النيابة وتحرير ١٨ محضر وغلق وتشميع 3 صيدليات.



شارك في الحملات فريق التفتيش الصيدلي بالمديرية:.جورج اسكندر ود. احمد عشري ود.عامر الريدي ود.هاجر حسن ود.هاجر عصام ود.سامية أبوالخير ود.عبد التواب محمد ود.هبه فاروق ود.الشيماء نفادي ود.عمرو نجيب ود.إيريني مرزوق ود.إيمان نبيه ود.عمرو عبد اللطيف ود.رانيا عبد الحميد.



اسمدة مدعمة



وفي سياق منفصل، شّدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف اليوم الخميس على استمرار وتكثيف جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب بالأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية، خاصة التي يزداد عليها الطلب موسميا، موجها بتكثيف حملات التموين وأن تمتد لتصل إلى كل المدن والقرى.



وأشار إلى أن الحملات هدفها ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة لجمهور المواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وتضم كافة الجهات المعنية لاتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية وإجراءات رادعة وفقا للقانون.



جاء ذلك خلال مناقشته لجهود التموين في هذا الشأن من خلال التقرير الذي عرضه المهندس وصفي عبد الله وكيل وزارة التموين، والذي تضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ حملة رقابية وتفتيشية مكبرة، بالاشتراك مع مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية،وذلك فى إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط فى الأسواق،حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.



وأسفرت الحملة عن ضبط 8 أطنان من الأسمدة الكيمياوية محظور تداولها خارج الحيازات الزراعية، وضبط 80 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، فيما تم تحرير 18 محضر لمخالفات تموينية منها 6 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار و5 لعدم حمل شهادات صحية سارية، و7 محاضر لمخالفات بمخابز بلدية لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.



وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة وتحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية.



