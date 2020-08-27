مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.57% في ختام جلسة الخميس

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:03 م
سوق البحرين المالي
سوق البحرين المالي
نيفين سمير
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أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحاً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.9 مليون سهم بقيمة 1.4 درهم.


 وصعد بسوق البحرين المالي اليوم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 23.63% مدفوعاً بصعود سهم بنك البحرين والكويت بنسبة 2.46%، البنك الأهلي المتحد بنسبة 0.69%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 11.46% مدفوعاً بصعود سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية-بتلكو بنسبة 1.44%، ثم قطاع الصناعة بنسبة نمو 4.71% مدفوعاً بصعود سهم شركة ألمنيوم البحرين بنسبة 0.79%، فيما تراجع قطاع الفنادق والسياحة بنسبة انخفاض 8.66% بضغوط هبوط سهم شركة الفنادق الوطنية بنسبة 2.88%.

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