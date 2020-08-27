مؤشر سوق البحرين المالي يصعد 0.57% في ختام جلسة الخميس





أنهي سوق البحرين المالي، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.57% رابحاً 7.78 نقطة ليغلق عند مستوى 1380.89 نقطة، وبلغ حجم التداول 7.9 مليون سهم بقيمة 1.4 درهم.







