اللواء سمير فرج يكشف مهام حروب الجيل الخامس ببرنامج "المصري أفندي".. اليوم





يستضيف الاعلامي محمد علي خير، خلال حلقة اليوم الخميس، ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اللواء الدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية سابقا، للحديث عن حروب الجيل الخامس، وكيف يمكن للدول التصدي لها امنيا وعسكريا؟، والحديث عن كيفية تطور اشكال الصرعات وأساليب إثارة الأزمات على الساحة الدولية.





ويرد اللواء سمير فرج، خلال حضوره ببرنامج "المصري أفندي"، على اسئلة شائكة من الاعلامي محمد علي خير، ومنها توضيح سبب اهتمام حروب الجيل الخامس بمخططات اسقاط الدولة وإقامة تحالفات مشبوهة، وحقيق تحول الاولوية في الحروب للمعارك الاقتصادية والمعلوماتية وحروب الفضاء بدلا من المعارك العسكرية.