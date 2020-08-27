كريم فهمي يعلن عن موعد عرض فيلم "على بابا"

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شارك الفنان كريم فهمي، جمهوره ببوستر فيلم "علي بابا" عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



وعلق " فهمي" على الصورة قائلا: "اول عرض لفيلم علي بابا علي شاشات التليفزيون بعد عرضه في السنيما من تقريبا سنتين، سيتم عرضه ٤ سبتمبر علي osn يا هلا، مبسوط جدا انه نازل عشان بحب الفيلم ده جدا، الفيلم من تأليف: كريم فهمي، اخراج: وليد الحلفاوي، انتاج: احمد السبكي ومحمد احمد السبكي، يا رب يعجبكوا ".



يذكر أن أخر أعمال كريم فهمي، مشاركته في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، سوسن بدر، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.

