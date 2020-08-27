بدأت مسيرتها الفنية بمسلسل لم يعرض وندمت لزواجها مبكرا..مالا تعرفه عن هيدي كرم

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تحتفل اليوم الفنانة هيدي كرم بعيد ميلادها الـ40، والتي قدمت عدد من الأعمال الفنية السينمائية منها والتليفزيونية.



بدأت الفنانة هيدي كرم مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات،ثم عملت كمذيعة وتخرجت من كلية التجارة عين شمس قسم اللغة الفرنسية.



كانت بداية أعمال هيدي كرم الفنية مسلسل "مارينا مارينا" ولكن يتم عرضه،ثم آثارت الجدل عقب حديثها عن ممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة من خلال برنامجها "نفسنة".



تزوجت هيدي كرم في سن صغير، وأنجبت نجلها نديم، ولكنها انفصلت عن زوجها ونصحت جميع الفتيات عقب ذلك بعدم الزواج في سن مبكر، وكانت قد تمت خطبتها للمنتج عصام عبد العزيز ولكن في هدوء وجو عائلي.