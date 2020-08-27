بدأت مسيرتها الفنية بمسلسل لم يعرض وندمت لزواجها مبكرا..مالا تعرفه عن هيدي كرم

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:21 م
هيدي كرم
هيدي كرم
مي مرسي
Advertisements
تحتفل اليوم الفنانة هيدي كرم بعيد ميلادها الـ40، والتي قدمت عدد من الأعمال الفنية السينمائية منها والتليفزيونية.

بدأت الفنانة هيدي كرم مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات،ثم عملت كمذيعة وتخرجت من كلية التجارة عين شمس قسم اللغة الفرنسية.

كانت بداية أعمال هيدي كرم الفنية مسلسل "مارينا مارينا" ولكن يتم عرضه،ثم آثارت الجدل عقب حديثها عن ممثلة الأفلام الإباحية مايا خليفة من خلال برنامجها "نفسنة".

تزوجت هيدي كرم في سن صغير، وأنجبت نجلها نديم، ولكنها انفصلت عن زوجها ونصحت جميع الفتيات عقب ذلك بعدم الزواج في سن مبكر، وكانت قد تمت خطبتها للمنتج عصام عبد العزيز ولكن في هدوء وجو عائلي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

يوم ميلادها هيدي كرم الفجر أخبار الفجر الفني

أخبار تهمك

عاجل.. إجبار ريال مدريد على التفاوض مع ليونيل ميسي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يخطط لحسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 9 ساعات

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

منذ ساعة

صفقة دفاعية جديدة على طاولة الأهلي في الميركاتو الصيفي

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أستاذ ميكرو بيولوجي يحذر من احتمالية حدوث موجة ثانية لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

منذ ساعتين و 5 دقيقة

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ارتفاع مفاجيء في معدل إصابات كورونا اليومي

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مشاركة «وليد أزارو» في مباراة الوداد البيضاوي بدوري أبطال أفريقيا

منذ 37 دقيقة

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

موقف أزارو من المشاركة مع الأهلي أمام الوداد

منذ حوالي 3 ساعات

نجوم ريال مدريد يعلقون على رحيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

ميسي يحرج رئيس برشلونة بقرار جديد

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل العرض الخرافي من مانشستر سيتي لضم ليونيل ميسي

منذ حوالي 6 ساعات

بايرن ميونخ يوضح حقيقة المفاوضات مع ميسي

منذ 35 دقيقة

موضوعات متعلقة

ظهرت في كليب "عيني" واحتفلت بخطبتها منذ أيام.. معلومات عن هيدي كرم في عيد ميلادها

هيدي كرم بفستان مجسم بدون أكمام.. والجمهور: "مارلين في روحك"

هيدي كرم مع ابنها.. والجمهور:"مش قادرين نصدق "

في عيد ميلادها الـ40.. معلومات لا تعرفها عن هيدي كرم

في يوم ميلادها..تعرف على سر انفصال هيدي كرم عن زوجها

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:00 ص

بيراميدز يضع اللمسات الأخيرة في صفقة رمضان صبحي

ثورة في الأهلي قبل انطلاق الموسم الجديد

05:01 م

مباريات الأهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

04:26 م

الأهلي يعرض على فايلر عودة مهاجم الفريق المعار

04:01 م

هاني الناظر: هذا السلاح الوحيد للوقاية من كورونا.. وقلقون من فصل الشتاء (فيديو)

10:22 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أردوغان يصادر القضية الفلسطينية بحقائب دولارات قطر

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة المجاميع المرتفعة تضرب المجتمع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 9.. «الراية البيضا» زمن فضة المعداوى