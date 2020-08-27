شاهد أول صورة من كليب"اختراع" لتامر حسني والعسيلي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:07 م
حسني والعسيلي
حسني والعسيلي
نور طلعت
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نشر الفنان تامر حسني، منذ دقائق أول صورة من الفيديو كليب لأغنيته الجديدة "اختراع" والتي تجمعه بالفنان محمود العسيلي، وذلك عبر خاصية"ستوري" على حسابه الشخصي بانستجرام.

حيث علق تامر على الصورة قائلًا،:"استنونا".


و تستعد شركة "روتانا" لطرح فيديو كليب لأغنية"اختراع"، للفنان تامر حسني، والنجم محمود العسيلي، وذلك غدا عبر موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب"، حيث نشرت الشركة منذ قليل البوستر الرسمي للأغنية.


الأغنية عبارة عن"دويتو غنائي" يجمع الفنان تامر حسني، بالنجم محمود العسيلي، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.


تحمل الأغنية طابع "المقسوم" وتتناسب مع أجواء الصيف، حيث تم تصويرها على مدار يومين بمدينة"العلمين" في الساحل الشمالي وقام بإخراجها الفنان تامر حسني.


في سياق أخر تصدر الفنان تامر حسني، مؤخرًا موقع الفيديوهات العالمي"يوتيوب" بأغنيته الجديدة"لينا حياة بعدين".
شاهد أول صورة من كليب"اختراع" لتامر حسني والعسيلي
شاهد أول صورة من كليب"اختراع" لتامر حسني والعسيلي

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