تامر حسني يوجه رسالة لـ العسيلي قبل طرح أغنية "اختراع"

الخميس 27/أغسطس/2020 - 05:01 م
اختراع
اختراع
مصطفى فكيه
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شارك الفنان تامر حسني، جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث ظهر "حسني" في الصورة برفقة الفنان محمود العسيلي، وعلق على الصورة قائلاَ:" حبيبي واخويا النجم الكبير محمود العسيلي نورت الأغنيه يا فناااااان يا عسل يا صديق العُمر بس محدش يعرف ".

وتابع "حسني" حديثه قائلاُ:" اتشرفت بيك يا حبيبي وان شاء الله نضيف نجاح جديد لينا انا وانت وبجد صداقة عُمر كانت متشاله وظهرت في الكليب، عملنا مجهود ان شاء الله يعجبكم ويليق بيك أجمهور أعسل انت".

في سياق متصل، تستعد شركة "روتانا" لطرح فيديو كليب لأغنية "اختراع"، للفنان تامر حسني، والنجم محمود العسيلي، وذلك غدا عبر موقع تبادل الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، حيث نشرت الشركة منذ قليل البوستر الرسمي للأغنية.

أغنية "اختراع" من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع وسام عبد المنعم.

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