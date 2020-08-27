مباريات الاهلي المتبقية في الدوري بعد الفوز على الجونة

نجح النادي الاهلي في تحقيق الفوز على فريق الجونة بالأمس بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ22 من بطولة الدوري المصري الممتاز.









ويحتل المارد الأحمر صدارة ترتيب الدوري برصيد 59 نقطة، وبفارق 17 نقطة عن نادي الزمالك صاحب المركز الثاني.









وتأتي مباريات الاهلي المتبقية في الدوري كالتالي :-





1- الأهلي والمصري، يوم التاسع والعشرين من شهر أغسطس، الجولة 23.

2- الأهلي ووادي دجلة، يوم الرابع من شهر سبتمبر المقبل، الجولة 24.

3- حرس الحدود والأهلي، يوم السابع من شهر سبتمبر المقبل، الجولة 25.

4- الأهلي أمام طلائع الجيش، لم يحدد موعدها

5- الأهلي وبيراميدز، لم يحدد موعدها

6- الأهلي وانبي، لم يحدد موعدها

7- الأهلي والمقاولون العرب، لم يحدد موعدها

8- الأهلي وطنطا، لم يحدد موعدها

9- نادي مصر والأهلي، لم يحدد موعدها

10- الاتحاد السكندري والأهلي، لم يحدد موعدها

11- الإسماعيلي والأهلي، لم يحدد موعدها

12- مصر المقاصة والأهلي، لم يحدد موعدها