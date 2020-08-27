والد ميسي متواجد في إنجلترا لحسم مصير نجله

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:25 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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كشفت تقارير صحفية بريطانية أن الأحداث تتوالى متسارعة بشأن رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن صفوف برشلونة الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية علمًا بأن البرغوث الأرجنتيني يمتلك عقدًا مع النادي الكاتالوني حتى صيف 2021.


وأفادت صحيفة ذا صن البريطانية بأن خورخي ميسي والد ووكيل أعمال ليونيل ميسي متواجد بالفعل في إنجلترا من أجل الدخول في مفاوضات مع مانشستر سيتي بشأن نجله.


وأكدت الصحيفة البريطانية أن والد ليونيل ميسي متواجد بالفعل في إنجلترا لمناقشة صفقة مدتها موسمين مع مانشستر سيتي بعد أن أعرب البرغوث الأرجنتيني عن رغبته في الرحيل عن برشلونة.


وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن ميسي كان قد أرسل فاكساً رسميًا لإدارة البرسا أبلغهم من خلاله برغبته في الرحيل وإستغلال البند الموجود في عقده والذي يسمح له بالرحيل مجانًا عقب نهاية كل موسم.


وأوضحت الصحيفة البريطانية أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع ميسي البالغ من العمر 33 عامًا على رأسها إنتر ميلان الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميامي الأمريكي ولكن يعتبر مانشستر سيتي الإنجليزي الأقرب لخطف البرغوث الأرجنتيني.

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