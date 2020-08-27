مشروع فيلم بنات عبد الرحمن يفوز بثالث جوائزه من أيام عمان لصُناع الأفلام

الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:19 م
بوابة الفجر
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نجح مشروع فيلم بنات عبد الرحمن للمخرج زيد أبو حمدان والنجمة صبا مبارك فياستكمال مسيرته الناجحة،وذلك بفوزه بثالث جوائزه ضمن فعاليات الدورة الأولى من أيام عمّان لصنّاع الأفلامالتابع لـمهرجان عمّان بالأردن، وهي جائزة تصميم الصوت بقيمة ١٧،٥٠٠ دولار أميركي مقدَّمة من  Acousmatic Film Soundفي إستونيا في فئة المشاريع العربية في مرحلة مابعد الإنتاج.


وسبق لـبنات عبد الرحمن الفوزبجائزتي راديو وتلفزيون العرب ART وروتانا في منطلق الجونة السينمائي الذي أقيم ضمن منصة الجونة السينمائية، وتبلغ قيمة كل جائزة دعماً مادية قدره 10 آلاف دولار أميركي،كما حصل الفيلم على منح تمويلية من مؤسسة الدوحة للأفلام ومعهد تريبيكا ومنحة صندوق الأردن للأفلام (فئة الإنتاج) الذي تقدمه الهيئة الملكية الأردنية للأفلام.


ويحكي فيلم بنات عبد الرحمن في إطار من الكوميديا السوداء قصة 4 شقيقات ينتمين لطبقات اجتماعية شديدة الاختلاف وقد سيطر الجفاء على العلاقات بينهن. وبعد الاختفاء الغامض لأبيهن، يقررن البحث للعثور على رب الأسرة الغائب.


الفيلم من بطولة النجوم صبا مبارك، وهي منتجة منفذة أيضاً في الفيلم، فرح بسيسو ومريم الباشا، وإخراج وتأليف زيد أبو حمدان وهو إنتاج مشترك بين شركاتPan East Media  (آية وحوش وصبا مبارك) وLagoonie Film ProductionوMAD Solutions وArab Media Network، وتتولى شركتا MAD Solutions وفيلم كلينك توزيع الفيلم في العالم العربي.

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