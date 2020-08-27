صيانة وترميم الطرق الرئيسية بملوي بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بالمنيا (صور)

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أكد اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم صيانة وترميم الطرق الرئيسية وبالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بالمنيا، والبدء فى صيانة وتمهيد وترميم طريق مصر اسوان الزراعى بمدينة ملوى تيسيرا على المارة والسيارات وجارى استكمال ورفع كفاءة باقى الطرق ورد الشئ لاصلة بالتنسيق مع شركة الغاز.

وأضاف السايس، تم وضع علامات ارشادية وتحذيرية بطريق مصر اسوان بقرية بنى حافظ للتنبيه وتوخى الحذر لقائدى السيارات بوجود منحنى بهذا المكان.

وعلى جانب قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة مما يسهم فى توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة وأن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلى وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.



جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية.



وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من العائد الاقتصادى من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.



وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار.



وقرر المحافظ، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد ابوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمنطقة الصناعية، والبيئة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، لوضع الحلول العاجلة لمشكلة برك الأكسدة التابعة للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمشكلة.



كما وافق المجلس على دق بئرين للمياه، داخل المنطقة الصناعية، استجابه لشكوي عدد من المستثمرين بالقطاع الغذائي بعدم انتظام ضخ المياه مما قد يؤثر علي الإنتاج.



كما ناقش المحافظ، مع المجلس عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة لمناقشة عدد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب بعض المصانع على إضافة نشاط داخل وحداتهم

