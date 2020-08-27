صيانة وترميم الطرق الرئيسية بملوي بالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بالمنيا (صور)
الخميس 27/أغسطس/2020 - 04:11 م
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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أكد اللواء اركان حرب احمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أنه تم صيانة وترميم الطرق الرئيسية وبالتنسيق مع هيئة الطرق والكبارى بالمنيا، والبدء فى صيانة وتمهيد وترميم طريق مصر اسوان الزراعى بمدينة ملوى تيسيرا على المارة والسيارات وجارى استكمال ورفع كفاءة باقى الطرق ورد الشئ لاصلة بالتنسيق مع شركة الغاز.
وأضاف السايس، تم وضع علامات ارشادية وتحذيرية بطريق مصر اسوان بقرية بنى حافظ للتنبيه وتوخى الحذر لقائدى السيارات بوجود منحنى بهذا المكان.
وعلى جانب قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة مما يسهم فى توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة وأن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلى وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من العائد الاقتصادى من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.
وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار.
وقرر المحافظ، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد ابوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمنطقة الصناعية، والبيئة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، لوضع الحلول العاجلة لمشكلة برك الأكسدة التابعة للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمشكلة.
كما وافق المجلس على دق بئرين للمياه، داخل المنطقة الصناعية، استجابه لشكوي عدد من المستثمرين بالقطاع الغذائي بعدم انتظام ضخ المياه مما قد يؤثر علي الإنتاج.
كما ناقش المحافظ، مع المجلس عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة لمناقشة عدد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب بعض المصانع على إضافة نشاط داخل وحداتهم
وأضاف السايس، تم وضع علامات ارشادية وتحذيرية بطريق مصر اسوان بقرية بنى حافظ للتنبيه وتوخى الحذر لقائدى السيارات بوجود منحنى بهذا المكان.
وعلى جانب قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، ان المحافظة تدعم المستثمر الجاد للتوسع في المشروعات الصناعية حتى تشهد المنطقة الصناعية دخول صناعات جديدة عملاقة مما يسهم فى توفير فرص عمل لشباب المحافظة، خاصة وأن ملف الاستثمار يمثل حجر الزاوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، باعتباره أحد العوامل الرئيسية والمهمة لتحسين مستوى الاقتصاد وزيادة الناتج الداخلى وخلق فرص عمل حقيقية أمام شباب المنيا.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة المنطقة الصناعية بالمنيا، بتشكيله الجديد، بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، والمهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، والمهندس محمود سعد رئيس جهاز المنطقة الصناعية، والمهندسة شدى إبراهيم المدير التنفيذي للمنطقة الصناعية، وأعضاء مجلس إدارة المنطقة الصناعية.
وأكد المحافظ، خلال الاجتماع، على أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها ومستوياتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، طالما يتسم هذا المستثمر بالجدية، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظة والنهوض بها، من أجل توفير المزيد من العائد الاقتصادى من خلال دفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين.
وطالب المحافظ مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار.
وقرر المحافظ، خلال الاجتماع، تشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد ابوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمنطقة الصناعية، والبيئة، وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، لوضع الحلول العاجلة لمشكلة برك الأكسدة التابعة للمنطقة الصناعية، بالإضافة إلى مخاطبة الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالمشكلة.
كما وافق المجلس على دق بئرين للمياه، داخل المنطقة الصناعية، استجابه لشكوي عدد من المستثمرين بالقطاع الغذائي بعدم انتظام ضخ المياه مما قد يؤثر علي الإنتاج.
كما ناقش المحافظ، مع المجلس عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين بالمنطقة الصناعية، بالإضافة لمناقشة عدد من الطلبات التي تقدم بها أصحاب بعض المصانع على إضافة نشاط داخل وحداتهم